В Лобне рабочие приступили к капремонту второй школы

В Лобне стартовал капитальный ремонт здания школы №2 на улице Фестивальная, д.1А, строители подрядной организации ООО «РСПК» приступили к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета, в них задействованы 17 специалистов и одна единица техники.

Площадь объекта составляет более 6,4 тыс. кв. м, в нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации и не только. Завершить ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.