В Лобне стартовал капремонт школы №3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Лобне стартовал капитальный ремонт школы №3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Учреждение площадью более 4,4 тыс. кв. м. расположено на Мирной улице. Его отремонтируют в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств. Работы завершат к 1 сентября следующего года.
Сейчас на объекте начались работы по демонтажу конструкций. На площадке трудятся 37 рабочих и задействована одна единица техники.
