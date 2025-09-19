В Лобне стартовал капремонт школы №3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова

В Лобне стартовал капитальный ремонт школы №3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение площадью более 4,4 тыс. кв. м. расположено на Мирной улице. Его отремонтируют в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств. Работы завершат к 1 сентября следующего года.

Сейчас на объекте начались работы по демонтажу конструкций. На площадке трудятся 37 рабочих и задействована одна единица техники.

