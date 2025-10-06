В Лобне строители приступили к кровельным работам в рамках капремонта школы

В здании школы № 2 на улице Фестивальная, д.1А в Лобне продолжается капитальный ремонт, подрядчик наполовину завершил демонтажные работы и приступил к ремонту кровли. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к сентябрю 2026 года.

Площадь учреждения составляет более 6,4 тыс. кв. м. В нем проведут ремонт кровли, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.