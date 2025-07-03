В Лобне суд вынес приговор по делу пьяного водителя

Лобненский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, его признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным суда, 18 марта 2025 года подсудимый, ранее привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), вновь сел за руль автомобиля Ford Focus в состоянии опьянения. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции, когда он передвигался по улице Колычева в Лобне.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Кроме того, суд принял решение конфисковать его машину в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.