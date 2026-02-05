В Лобне вышло на финишную прямую строительство ФОКа с бассейном

В микрорайоне Катюшки в Лобне завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, общая стройготовность здания превысила 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 30 рабочих и две единицы техники. Завершается облицовка стен панелями в зале сухого плавания, устройство входной группы, ведется сборка и расстановка мебели. С 15 февраля планируется пуск воды в чаши бассейна», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, открыть бассейн планируют в марте. Работы проходят в рамках областной госпрограммы. В новом комплексе обустроили шесть 25-метровых дорожек, отдельный бассейн для детей, зал сухого плавания, медблок, кафе, парковку. Он станет базой для отделения плавания спортивной школы «Академия спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.