В Лобне завершат строительство нового ФОКа

В Лобне завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, строительная готовность достигла 98%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход завершения работ. Спорткомплекс откроется вблизи Ледового дворца и еще одного физкультурного центра на улице Ленина, работы проходят за счет средств бюджета.

В здании разместили два бассейна, тренажерный зал. Ежедневно новый ФОК будут посещать не менее 80 человек. В ходе профвизита инспектор Главгосстройнадзора провел консультацию и ответил на вопросы участников строительства, а также выдал рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований. Ввести объект в эксплуатацию планируют в марте 2026 года.

