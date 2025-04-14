В Лосино-Петровском наполовину завершили капремонт детского сада «Ивушка»

На улице Гоголя в Лосино-Петровском округе продолжается капитальный ремонт детского сада № 3 «Ивушка», стройготовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают больше 40 человек, две единицы техники. Строители ведут фасадные работы, устройство входной группы, кровельные работы, чистовую отделку помещений, устройство инженерных сетей, прокладка слаботочных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Их проведут за счет средств областного бюджета до начала нового учебного года.

Площадь детского сада превышает 1,6 тыс. кв. м. Строителям предстоит заменить инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, провести внутреннюю отделку помещений, замену мебели и не только.

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