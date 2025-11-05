В Лосино-Петровском организовали проверку по факту гибели рабочего

Щелковская городская прокуратура проведет проверку по факту гибели рабочего в Лосино-Петровском утром в среду, 5 ноября. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 21-летний рабочий сорвался с высоты 12 этажа и погиб при производстве работ по укладке кирпичных перегородок строящегося дома в поселке Биокомбината. Городская прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности, после чего при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.