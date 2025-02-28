В Лосино-Петровском построили новую поликлинику на 320 посещений

В Лосино-Петровском построили новую поликлинику для детей и взрослых. Учреждение готовится к открытию, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Трехэтажное здание площадью около 6 тыс. кв. м. возвели в микрорайоне Лукино-Варино в поселке Свердловский. Работы провели в рамках нацпроекта.

Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену: 270 взрослых и 50 детей. В ней обустроили отделения терапии и педиатрии, функциональной диагностики и неотложной помощи, лаборатории.

На первом этаже здания разместят регистратуру, аптеку, тяжелое медицинское оборудование, кабинеты вакцинации и забора анализов, отделение неотложной помощи. На втором обустроят кабинеты врачей, на третьем — отделение профилактики и дневной стационар.

Сейчас в учреждении устанавливают новую мебель и оборудование. Также будет благоустроена прилегающая территория.

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