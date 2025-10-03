В Лосино-Петровском построили поликлинику на 320 посещений в смену

Новую поликлинику на 320 посещений в смену построили в Лосино-Петровском. Объект возвели в поселке Свердловский, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Поликлиника заменит устаревшие здания 70–90-х годов. В ней смогут получать медпомощь 88 тыс. жителей Свердловского, Монино, Биокомбината, а также микрорайона Чкаловский.

В учреждении обустроили отделения неотложной помощи, диагностики, физиотерапии, терапии и педиатрии, а также кабинеты узких специалистов и дневной стационар. Поликлиника будет работать с 08:00 до 20:00 в будни и с 08:00 до 15:00 в субботу.

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили объект и выдали заключение о соответствии проекту. Его введут в эксплуатацию в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел роддом в Химках, где был проведен капремонт.