В Лосино-Петровском расширят производство стратегического ветпрепарата

В Лосино-Петровском округе расширят производство стратегического противоящурного ветпрепарата, за счет модернизации производственного корпуса ФКП «Щелковский биокомбинат» в Подмосковье увеличат выпуск вакцины на 67 млн доз в год. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Препарат на основе обезвреженного вируса применяют для профилактики ящура у сельскохозяйственных животных. По данным площадки «РосТендер», модернизация обойдется примерно в 312 млн рублей. В результате участок здания «Вирус» обустроят под выпуск инактивированной вакцины, площадь реконструкции составляет около 1,9 тыс. кв. м. Завершить все работы планируется во II квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.