В Лосино-Петровском возведут новую большую школу

В микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского округа продолжается строительство новой большой школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест, общая строительная готовность объекта превысила 20%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной государственной программы за счет средств бюджета, сейчас строители выполняют монолитные работы на уровне второго-третьего этажей здания, кладку стен и перегородок. На площадке задействованы 78 человек и четыре единицы техники.

Школу откроют к 1 сентября 2026 года, она разгрузит две существующие в поселке Свердловский. В здании разместят блоки начальной и основной школы, для них обустроят учебные классы, спортивный зал, специализированные кабинеты для практических занятий, библиотечно-информационный центр с читальным залом и не только.

На прилегающей территории появятся футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.