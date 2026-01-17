В Лосино-Петровском вручили награду матери героя СВО
Фото: [Администрация г.о. Лосино-Петровский]
Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав вручил орден Мужества семье героя, погибшего в ходе проведения специальной военной операции, президент России Владимир Путин своим Указом посмертно наградил рядового Дмитрия Скворцова орденом Мужества за отвагу и самоотверженность. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Награду передали матери героя, Валентине Александровне, вместе с ней мероприятие посетила внучка Алина. На церемонии также присутствовал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Трегубов и профильные заместители главы.
«Такие сильные духом люди, верные присяге и своей земле, во все времена были и остаются гордостью России, ее надежной опорой и щитом. Имя героя навсегда в памяти нашего округа. Будем оказывать семье всю необходимую поддержку. Вечная слава защитнику Отечества!», - сказал Сергей Джеглав.
