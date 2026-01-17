В Лосино-Петровском вручили награду матери героя СВО

«Такие сильные духом люди, верные присяге и своей земле, во все времена были и остаются гордостью России, ее надежной опорой и щитом. Имя героя навсегда в памяти нашего округа. Будем оказывать семье всю необходимую поддержку. Вечная слава защитнику Отечества!», - сказал Сергей Джеглав.