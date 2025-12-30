В Лосино-Петровском завершат строительство новой школы

В микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловский Лосино-Петровского округа продолжается строительство новой современной школы, рассчитанной на 1,1 тыс. учеников, строительная готовность объекта достигла 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и областной госпрограммы за счет средств бюджета. В них задействованы 65 рабочих и четыре единицы техники, они ведут монтаж фасадных конструкций, окон и витражей, кровельные работы.

В здании обустроят блоки начальной, основной и старшей школы, два спортивных и актовый залы, ИТ полигон, информационно-библиотечный центр, столовую и другие помещения. Открыть новую школу планируется 1 сентября 2026 года.

