В Лотошино к октябрю завершат реконструкцию набережной пруда Красный ручей

В Лотошино к октябрю будет завершена реконструкция набережной пруда Красный ручей. О ходе реализации проекта рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Работы ведутся на площади 14 га. Здесь обустраивают пешеходные дорожки общей протяженностью более 4 км, зону отдыха, игровые и спортивные площадки, пляж с шезлонгами, лодочную станцию.

Особый акцент сделан на экодизайн и природное оформление. На территории обстроят экотропу, деревянные пирсы и фотозону «Тропа птиц».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о скверах и аллеях, которые открылись в регионе после благоустройства.