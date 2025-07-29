В Лотошино молодая семья купила квартиру по жилищной программе

Молодая семья Соколовых из Лотошино смогла приобрести собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Татьяна Соколова воспитывает двоих детей — старшую Марию, которой исполнилось 10 лет, и семилетнего Степана. Раньше они жили в съемной квартире, однако узнали о мере поддержке от знакомых и решили подать документы на участие в программе.

«Купили «трешку» на вторичном рынке. Теперь у каждого будет своя комната. Пока не переехали, только что заменили проводку, но предстоит еще много работы. Надеюсь, к осени закончим», — отметила она.

Напомним, что участниками могут стать жители региона младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и имеют доход, позволяющий оплатить 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

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