В Лотошино молодая семья купила квартиру в рамках жилищной программы

Молодая семья из Лотошино купить собственную квартиру по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», Екатерина Брынза воспитывает троих детей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Участница программы уточнила, что узнала о ней от знакомых, собрала документы и обратились в администрацию.

«Мы купили «трешку» в Новолотошино, делаем в ней глобальный ремонт, перестраиваем все полностью под себя. Новоселье планируем отпраздновать месяца через два», — отметила девушка.

Напомним, что участниками подпрограммы могут стать жители региона в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в жилье и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.