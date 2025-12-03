В Лотошино направили в суд дело курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку

Прокуратура Лотошинского района направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 18-летнего курьера телефонных мошенников по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, ему предложили подработку курьером за вознаграждение через мессенджер. В сентябре 2025 года он забрал у обманутой 72-летней местной жительницы, являющейся инвалидом, 1,1 млн рублей. За проделанную работу он получил процент от суммы похищенных средств.

Дело направили в Волоколамский городской суд для рассмотрения, прокуратура также заявила гражданский иск в интересах потерпевшей о возмещении ущерба.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.