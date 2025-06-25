В Лотошино прокуратура помогла досрочно прекратить полномочия депутата

Прокуратура Лотошинского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции со стороны депутатов Совета депутатов муниципального округа, в результате чего полномочия одного из них были досрочно прекращены. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, он в течение четырех месяцев со дня избрания не предоставил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. После этого председателю Совета депутатов муниципального округа внесли представление. В результате полномочия депутата были досрочно прекращены.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.