В Лотошино прокуратура взяла на контроль дело о покушении на сбыт наркотиков

Прокуратура Лотошинского района проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в мае 2025 года 39-летний житель города Чкаловска совместно с соучастниками оборудовал лабораторию по производству запрещенных веществ в гараже дома на земельном участке, расположенном в Лотошино. Их деятельность пресекли в июле 2025 года, из незаконного оборота изъяли более 9 кг наркотического средства.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, Волоколамский городской суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).