В Луховицах до конца года запустят две новые котельные

В Луховицах до конца текущего года запустят в работу две новые котельные. Это объекты в селе Матыра и поселке совхоза «Орешково», рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Котельная в селе Матыре рассчитана на 5МВт. С ее вводом теплом будут обеспечены порядка 600 жителей. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 70%.

Мощность второй котельной составляет 3,5 МВт. Она обеспечит теплом 400 человек. Объект готов на 72%.

Также в округе строится котельная мощностью 5 МВт в поселке совхоза «Астапово». Ее запуск запланирован на первый квартал следующего года. Котельная обеспечит теплом около 1 тыс. жителей. Она готова на 65%.

Всего в Луховицах под надзором ведомства возводится шесть котельных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой котельной в Солнечногорске.