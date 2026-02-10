В Луховицах наполовину завершили демонтаж в рамках капремонта девятой школы

В учебном переулке подмосковных Луховиц продолжается капитальный ремонт «Средней общеобразовательной школы № 9», подрядчик наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в 2027 году.

Здание построили в 1994 году, его площадь превышает 2,6 тыс. кв. м. В нем обновят все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменят двери, окна, инженерные коммуникации, утеплят фасад и заменят кровлю и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.