В Луховицах наполовину завершили капремонт Фруктовской школы

В Луховицах продолжается капитальный ремонт здания Фруктовской СОШ, стройготовность объекта превысила 53%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 60 рабочих и три единицы техники. Ведется демонтаж дверей и окон, отделочные работы: шпатлевка стен, облицовка стен плиткой, монтаж инженерных систем, параллельно ведутся фасадные и кровельные работы, а также подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их завершат к началу нового учебного года. В ходе ремонта строители проведут замену сантехнического оборудования, сделают внутреннюю отделку помещений, закупят современную мебель и оборудование и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.