В Луховицах направили в суд дело москвича о хищении денег у пенсионерки

Луховицкая городская прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств у пожилой женщины, его возбудили в отношении 35-летнего уроженца города Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По его данным, в августе 2025 года москвич совместно с соучастниками под видом сотрудника местной администрации сообщил женщине по телефону о возможности получить подарок в виде продуктов в связи с празднованием дня поселка Белоомут муниципального округа Луховицы. Для этого он попросил сообщить паспортные данные, после чего с пострадавшей связался лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил, что на пенсионерку оформили кредит. Он заявил, что деньги переводятся на территорию недружественного государства, и призвал собрать имеющиеся у нее наличные денежные средства и передать их сотруднику ФСБ для декларирования.

Обвиняемый выступил в роли курьера. Он встретился с потерпевшей и получил от нее 290 тыс. рублей. Личность злоумышленника установили с использованием системы «Безопасный регион», его задержали. Он добровольно возместил причиненный ущерб потерпевшей, а также признал вину.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.