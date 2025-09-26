В Луховицах направили в суд дело о хищении денег с помощью «фишингового» приложения

Луховицкая городская прокуратура направила в районный суд уголовное дело о хищении денежных средств у местной жительницы с использованием «фишингового» приложения, его возбудили в отношении двоих мужчин по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По его данным, в октябре 2024 года обвиняемые совместно с соучастниками придумали похищать деньги под предлогом инвестирования и получения высокого дохода и создали «фишинговое» мобильное приложение «Market». Его они разместили в интернете в виде ложного объявления о возможности заработка при совершении инвестиционной деятельности на криптовалютных биржах.

Аферисты позвонили 58-летней жительнице Луховиц под видом сотрудников инвестиционной компании и предложили установить данное приложение. Женщина перевела на якобы инвестиционные счета более 3,8 млн рублей. Данные аккаунтов псевдоинвесторов установили, двоих из них задержали. Один из обвиняемых добровольно возместил часть причиненного ущерба потерпевшей в размере 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.