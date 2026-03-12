В Луховицах проведут капремонт девятой школы

В учебном переулке в Луховицах продолжается капитальный ремонт здания Средней общеобразовательной школы № 9, подрядчик завершает демонтажные работы, ведет общестроительные и отделочные работы, а также ремонт кровли. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в 2027 году.

Школу построили в 1994 году, ее площадь составляет более 2,6 тыс. кв. м. В ней обновят все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменят двери, окна, инженерные коммуникации, утеплят фасад, заменят кровлю и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.