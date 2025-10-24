В Луховицах рабочие приступили к монтажу металлоконструкций трибуны на стадионе «Спартак»

В Луховицах продолжается реконструкция стадиона «Спартак», подрядчик приступил к монтажу металлоконструкций кровли над трибунами. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, в них задействуют до 45 человек и пять единиц техники. Они также выполняют работы по благоустройству территории.

Трибуна стадиона будет вмещать 1,5 тыс. зрителей, под ней будут размещены административные помещения, спортивные и тренажерные залы, раздевалки. Строители также сделают искусственное покрытие на футбольном поле, обустроят беговые дорожки и универсальную спортплощадку, парковку и шумозащитный экран. Завершить работы планируют в 2026 году.

