В Луховицах стартовали отделочные работы в рамках капремонта средней школы

В учебном переулке в Луховицах продолжается капитальный ремонт здания «Средней общеобразовательной школы №9», подрядчик приступил к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в 2027 году.

Здание построили в 1994 году, его площадь превышает 2,6 тыс. кв. м. В нем обновят все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменят двери, окна, инженерные коммуникации, утеплят фасад и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.