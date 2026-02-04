В Луховицах уже наполовину выполнили реконструкцию стадиона «Спартак»

В Луховицах уже наполовину выполнили работы по реконструкции стадиона «Спартак». О ходе обновления объекта рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Стадион реконструируют за счет бюджетных средств. Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу систем, внутренней отделке. В ближайшее время начнется устройство фасада.

Трибуна стадиона рассчитана на 1,5 тыс. зрителей. Под ней обустроят административные помещения, спортивные и тренажерные залы, раздевалки. Также здесь появятся футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки и универсальная спортплощадка.

Работы завершатся в этом году.

