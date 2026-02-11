В Луховицах в 2026 году достроят новую блочно-модульную котельную

В Луховицах в 2026 году будет достроена новая блочно-модульная котельная мощностью 2,5 МВт. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Объект возводится с лета прошлого года в деревне Павловское в рамках госпрограммы «Модернизация теплоснабжения».

На текущий момент котельная уже смонтирована в проектное положение, в ней установили все необходимое оборудование. Также был проведен «холодный пуск» — комплекс испытаний без подачи топлива.

Завершить работы и благоустроить прилегающую территорию планируется в конце мая текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации Каширской ГРЭС. Он отметил, что после завершения работ мощность объекта значительно увеличится.