В Луховицах завершат капремонт Фруктовской школы

В Луховицах завершается капитальный ремонт здания Фруктовской СОШ, стройготовность объекта превысила 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте уже завершены демонтажные и кровельные работы, продолжается внутренняя отделка здания школы, параллельно строители ведут ремонт фасада и монтаж инженерных коммуникаций, также проводится благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Строителям предстоит обновить фасад и кровлю здания, заменить инженерные системы, провести внутреннюю отделку помещений и не только. Завершить ремонт планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.