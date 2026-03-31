В Луховицах завершили демонтаж в рамках капремонта школы
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Луховицах продолжается капитальный ремонт школы № 9, подрядчик завершил работы по демонтажу и приступил к общестроительным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Ремонт на объекте в Учебном переулке выполняют 35 человек и две единицы, его планируют завершить к 1 сентября 2026 года.
Площадь школы составляет более 2,6 тыс. кв. м, ее построили в 1994 году. В ней заменят инженерные коммуникации, отремонтируют кровлю, обновят сантехнику, окна и двери, модернизируют входные группы и пищеблок, установят новую мебель и оборудование.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.