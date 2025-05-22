В Луневском для жителей Химок провели выездную администрацию

В Луневском в рамках выездной администрации организовали встречу с жителями Химок, в ходе нее представители профильных служб и управлений приняли обращения у 63 горожан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Чаще всего жители интересовались вопросами из сферы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), транспорта и социальной поддержки. Кроме того, они могли предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры и подать заявки на проведение ремонтных работ.

«Сегодня я обратилась к специалистам по вопросу ремонта детской площадки во дворе нашего дома. Меня внимательно выслушали и зафиксировали просьбу», — рассказал жительница Химок Елизавета Чернова.

В общей сложности с начала 2025 года в разных микрорайонах округа провели 18 выездных администраций, в работу приняли более 900 обращений.

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