В Лыткарино на месте заброшенного детского сада обустроят новый парк

В подмосковном Лыткарино на месте заброшенного и аварийного здания детского сада в 7-м квартале обустроят новый парк, работы пройдут в рамках мероприятий по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Через портал «Добродел» поступали обращения граждан о необходимости сноса заброшенного объекта и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории. В результате было принято решение о включении сооружения в перечень для ликвидации. В IV квартале 2024 года силами администрации городского округа Лыткарино были завершены необходимые работы по демонтажу», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, здание построили в начале 1970-х годах, его площадь составляла порядка 3 тыс. кв. м. Со временем ее вывели из эксплуатации, после чего она пустовала продолжительное время. В 2025 году там выполнят благоустройство и организуют зоны отдыха, места для проведения мероприятий и не только, работы пройдет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.