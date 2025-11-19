В Лыткарино по требованию прокуратуры подъезд инвалида оборудовали пандусом

Прокуратура города Лыткарино по итогам проверки обращения местного жителя о нарушении законодательства о социальной защите инвалидов поручила оборудовать пандусом подъезд жилого дома, в котором проживает инвалид-колясочник. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Мужчина сообщил, что доступ к подъезду, в котором проживает его несовершеннолетний ребенок-инвалид, был ограничен в связи с отсутствием пандуса. Руководителю управляющей организации внесли представление, после чего специалисты обеспечили беспрепятственный доступ ребенка до квартиры.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.