В Лыткарино прокуратура направила в суд дело двоих подростков, которые ограбили местного жителя

В Лыткарино городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух подростков, которые совершили грабеж. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Преступление было совершено в ноябре 2025 года. Двое несовершеннолетних проникли в дом местного жителя в возрасте 51 года. Применив к нему насилие, они похитили его телефон и 27 тыс. рублей. Похищенным имуществом злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении подростков было направлено в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу.

