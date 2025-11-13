В Лыткарино прокуратура помогла взыскать с деньги с виновника ДТП

Прокуратура города Лыткарино помогла взыскать деньги, потраченные на лечение пострадавшей с виновника ДТП. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в результате аварии женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь на сумму 130 тыс. рублей за счет средств областного Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Прокурор города обратился в суд с требованием о взыскании средств с виновника ДТП в пользу фонда, которое было удовлетворено.

