В Лыткарино прокуратура помогла взыскать с деньги с виновника ДТП
Фото: [istockphoto.com/Professor25]
Прокуратура города Лыткарино помогла взыскать деньги, потраченные на лечение пострадавшей с виновника ДТП. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, в результате аварии женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь на сумму 130 тыс. рублей за счет средств областного Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Прокурор города обратился в суд с требованием о взыскании средств с виновника ДТП в пользу фонда, которое было удовлетворено.
