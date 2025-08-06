В Лыткарино прокуратура взяла на контроль дело о похищении подростка

Прокуратура города Лыткарино проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту похищения 15-летнего подростка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, вечером 3 августа 2025 года трое жителей Лыткарино под надуманным предлогом пригласили ранее знакомого подростка сесть к ним в машину. В ходе поездки они начали демонстрировать нож и угрожать ему физической расправой, а также потребовали денежное вознаграждение за освобождение. Потерпевший перевел злоумышленникам 12 тыс. рублей, после чего его отпустили.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. п. «а, в, г, д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего, из корыстных побуждений, с угрозой применения насилия), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Соучастников задержали, им грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).