В Лыткарино проведут капремонта стадиона «Полет»

В Лыткарино на улице Парковая, д. 30/24 проходит капитальный ремонт стадиона «Полет», подрядчик приступил к общестроительным работам и благоустройству территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь стадиона составляет более 8,5 тыс. кв. м. Рабочим предстоит сделать искусственное покрытие на футбольном поле, построить трибуны, создать современное поле для игр в баскетбол и волейбол, воркаут площадку, обновить беговые дорожки и не только. Завершить работы планируют до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.