В Лыткарине строители завершили капремонт стадиона «Полет»

В Лыткарине на Парковой улице завершился капитальный ремонт стадиона «Полет», его планируют открыть в начале 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Ведется пусконаладка инженерных систем, сборка и расстановка мебели», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, работы прошли в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь стадиона составляет более 8,5 тыс. кв. м. Рабочие сделали искусственное покрытие на футбольном поле, построили трибуны, создали современное поле для игры в баскетбол и волейбол, воркаут-площадку и обновили беговые дорожки. Кроме того, они провели ремонт раздевалок и отдельных помещений для судей, заменили все инженерные сети, провели благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.