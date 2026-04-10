В Лыткарино вынесли приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

В городе Лыткарино завершился судебный процесс по делу о попытке реализации крупной партии запрещенных веществ. Люберецкий городской суд признал 33‐летнюю Мустельер Делис Йелену виновной по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Преступление совершалось группой лиц с привлечением онлайн‐платформ, в том числе интернета. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина получила от сообщника (его дело рассматривается отдельно) данные о местоположении тайника, где хранилось наркотическое средство. После этого осужденная разделила вещество на небольшие партии и организовала его продажу в столице и Подмосковье через систему тайников‐закладок. Для координации действий она фиксировала географические координаты точек размещения на фото и передавала сведения куратору.

Правоохранительные органы остановили противоправную деятельность в июне 2025 года — запрещенные вещества были успешно изъяты из нелегального оборота. Принимая во внимание доводы прокурора Лыткарино, суд назначил подсудимой наказание в виде 11 лет заключения в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мобильный телефон, который использовался для совершения преступления, обращен в доход государства. На текущий момент судебный вердикт еще не получил статус вступившего в законную силу.

