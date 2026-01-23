В Лыткарино взяли на контроль дело подростков, совершивших грабеж

Прокуратура города Лыткарино проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении двоих подростков, совершивших грабеж, по п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 9 ноября 2025 года группа подростков незаконно проникла в жилище 51-летнего местного жителя и похитила у него мобильный телефон и 27 тыс. рублей. За день до этого они также нанесли побои мужчине и снимали происходящее на камеру телефона.

Двоих подозреваемых удалось задержать, в ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.