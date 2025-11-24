В Малинской школе в Ступино стартовали общестроительные работы в рамках капремонта

В Ступино в рамках капитального ремонта Малинской школы начались общестроительные и отделочные работы. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Школьной улице. Оно рассчитано на 550 мест. Здание школы построили в 1972 году. Его площадь составляет более 3 тыс. кв. м. Ремонт проведут в рамках реализации госпрограммы.

В ходе ремонта в школе проведут фасадные и кровельные работы, обновят входные группы, заменят коммуникации, установят новую сантехнику, окна, двери, мебель.

Открыть отремонтированную школу планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел восьмую школу Химок, в которой до этого провели капитальный ремонт.