В марте 2025 года БТИ Подмосковья оформило почти тысячу технических паспортов

По итогам марта 2025 года специалисты БТИ Подмосковья оформили 969 технических паспортов объектов недвижимости. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Больше всего документов оформили в Балашихинском, Мытищинском и Одинцовском филиалах подмосковного БТИ — 144, 119 и 118 техпаспортов соответственно.

Чтобы получить техпаспорт, можно обратиться в окна БТИ Подмосковья в областных МФЦ или подать онлайн-заявку на сайте ведомства или на портале госуслуг региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об ипотеке, которая действует в регионе, и возведении новых жилых домов.