В марте для тренеров Подмосковья откроется прием документов для участия в программе соципотеки

В Подмосковье 3 марта откроется прием заявок на соципотеку для тренеров. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Принять участие в программе могут тренеры-преподаватели, стаж работы которых составляет от трех лет. Также в числе требований — наличие высшей или первой квалификационной категории, отсутствие жилья в Подмосковье, возможность получить ипотечный жилищный кредит, заключение соглашения на трудовую деятельность на срок от 10 лет. Подробная информация об условиях участия в программе представлена на сайте Минспорта региона.

За семь лет участниками программы стали 66 человек, в том числе 22 тренера из госучреждений, подведомственных министерству, и 44 человека из 22 муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках заседания коллегии Минспорта региона рассказал о поддержке спортивных тренеров в области.