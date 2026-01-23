В марте и апреле в Подмосковье проведут областной этап Единой школьной лиги

Областной этап Единой школьной лиги Подмосковья проведут в марте и апреле. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Состязания проходят в соответствии с целями программы «Спорт России». Концепцию Единой школьной лиги разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект нацелен на привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом.

Как отметили в Минспорте Подмосковья, матчи будут проходить по четырем видам спорта в несколько этапов.

В рамках отборочного тура участники будут соревноваться в четырех дивизионах. Команды-победители каждого дивизиона пройдут в «Финал четырех».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о важности проекта Школьной лиги.