В марте по президентскому проекту продолжится строительство газопроводов в 29 населенных пунктах Подмосковья
В Подмосковье в рамках соцгазификации строятся сети в 29 городах и деревнях
Фото: [Мособлгаз]
В марте в рамках программы социальной газификации в Подмосковье «Мособлгаз» строит газопроводы в 29 населенных пунктах, передает Министерство энергетики Московской области.
«Президентский проект „Социальная газификация“ остается одним из ключевых драйверов повышения качества жизни в Подмосковье: мы видим огромный запрос со стороны жителей», — отметил глава министерства Сергей Воропанов.
За все время реализации программы в регионе соцгазифицировали 91 тыс. домовладений. В целом программа охватила 3,2 тыс. населенных пунктов.
