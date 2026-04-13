В марте в Подмосковье появилось 902 видеокамеры системы «Безопасный регион»

В марте 2026 года программа «Безопасный регион» сделала значительный шаг вперед: на территории Московской области появилось 902 новые видеокамеры. Этот этап стал частью масштабной стратегии по укреплению общественной безопасности региона. С начала года общее число установленных камер достигло отметки в 2482 устройства. Они развернуты в самых разных точках Подмосковья, чтобы максимально охватить ключевые зоны и обеспечить защиту жителей.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области, камеры размещают там, где они принесут наибольшую пользу — в местах массового скопления людей, возле социальных объектов и у подъездов многоквартирных домов. Такой подход позволяет не просто фиксировать происходящее, но и создавать условия для превентивного сдерживания правонарушений. Выбор конкретных локаций — результат кропотливой работы: межведомственные рабочие группы в каждом городском округе тщательно анализируют ситуацию. Специалисты изучают статистику преступлений, оценивают плотность пешеходного трафика, выявляют потенциально опасные зоны и определяют приоритетные точки для установки оборудования.

Особенно заметный прогресс в развертывании системы видеонаблюдения отмечен в ряде муниципалитетов. Среди лидеров по количеству новых камер — Жуковский, Люберцы, Мытищи, Подольск, муниципальный округ Шатура и Ленинский городской округ. В этих территориях власти уделили особое внимание модернизации инфраструктуры безопасности, понимая, что надежное видеонаблюдение — один из ключевых факторов комфортного проживания граждан.

Сегодня к системе «Безопасный регион» подключено свыше 169 тыс. камер. При этом значительная часть оборудования вышла за рамки обычной видеозаписи — современные устройства оснащены функциями искусственного интеллекта. Умные алгоритмы превращают камеры в активных помощников правоохранительных органов: они не просто записывают изображение, а анализируют его в режиме реального времени. Система способна распознавать лица подозреваемых в преступлениях, автоматически фиксировать нарушения чистоты и порядка (например, незаконный выброс мусора), отслеживать подозрительную активность и мгновенно оповещать службы о нештатных ситуациях.

