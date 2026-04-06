В медучреждения Подмосковья с начала года по программе «Приведи друга» вышли на работу 96 специалистов
С начала 2026 года в медучреждения Подмосковья в рамках программы «Приведи друга» пришли работать 96 специалистов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Так, в число новых сотрудников вошли 50 врачей и 46 специалистов среднего медицинского персонала, отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
В регионе в рамках программы можно получить выплату за трудоустройство коллеги на работу в медучреждение. Ее размер составляет до 128 тыс. рублей в зависимости от специальности, категории и стажа нового сотрудника.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трансформации здравоохранения в регионе.