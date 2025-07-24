В медучреждениях Подмосковья с начала 2025 года запустили 40 новых рентген-аппаратов

В медучреждениях Подмосковья с начала текущего года ввели в работу 40 новых аппаратов для проведения рентген-диагностики. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В общей сложности на закупку такого оборудования в регионе направили более 1 млрд руб. Это цифровая техника, которая позволяет повысить качество диагностики.

Накануне новый рентген-аппарат ввели в работу в Богородском округе. Сегодня заработали еще две единицы техники — в поликлинике № 2 в Скобяном поселке и в поликлинике № 4 в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие новые медучреждения откроются в регионе в ближайшее время.